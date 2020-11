Trio é preso depois de furtar loja de celulares e relógios no Shopping Sulacap Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 07:38 | Atualizado 30/11/2020 08:51

Rio – Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam neste domingo (29) três homens responsáveis por assaltos em lojas de celulares e relógios dentro do Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste do Rio. De acordo com investigações, eles conseguiram entrar no estabelecimento passando pelo duto de ventilação.



Tiago Gonçalves dos Santos e os irmãos Yan de Souza de Jesus e Iure de Souza Lima e foram detidos em flagrante dentro de um ônibus do BRT, na estação Parque Olímpico.



Segundo a Polícia Civil, eles haviam acabado de assaltar uma loja e foram monitorados. O trio estava com uma mochila repleta de celulares e relógios.



Em depoimento, os três, que são do estado de Goiás, confessaram o crime do furto. Eles disseram que estavam hospedados em uma casa na Rocinha, na Zona Sul.



Em consulta aos casos ocorridos no Rio de Janeiro, constatou-se que Yan já havia sido preso em flagrante em novembro de 2019, após o furto de uma loja de celulares no shopping Nova América. Já Iure, possui duas anotações pelos crimes de corrupção de menor e furtos, fatos cometidos em shoppings centers dos bairros de São Conrado e Leblon, nos anos de 2016 e 2017.