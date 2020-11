Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/11/2020 10:01 | Atualizado 30/11/2020 10:41

Rio - Um cabo eleitoral do candidato à prefeitura de São João de Meriti, Leo Vieira (PSC), foi assassinado na noite deste domingo, na Rua José Cabral, no centro do município. Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados e no local um homem foi encontrado baleado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem, identificado como César de Souza, de 44 anos, foi levado para o Hospital Municipal de São João de Meriti. Em nota, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que César já chegou morto na unidade hospitalar.

Em nota, Leo Vieira lamentou a morte do cabo eleitoral e criticou o prefeito reeleito Dr. João.



"O adversário fez acordo com o tráfico, como diversos áudios e prints que circularam nos últimos dias mostraram. O adversário apelou para o abuso do poder econômico. Do poder político. Apelou para a ditadura do medo. Pessoas foram impedidas de fazer campanha para mim. Coagidas a não votar em 20. Um cabo eleitoral do vereador eleito Giovani Ratinho Jr. foi assassinado porque fazia campanha para mim, numa área dominada pelo tráfico. Tráfico que, como eu disse, está de mãos dadas com o atual prefeito", afirmou ele.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A Polícia Civil informou que a perícia foi feita e os policiais realizam diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso.

A assessoria do prefeito Dr. João foi procurada, mas até o momento não se pronunciou.