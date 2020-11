Eduardo Paes (DEM) Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 09:51 | Atualizado 30/11/2020 10:57

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse que vai se reunir ainda nesta segunda-feira (30) com o médico Daniel Soranz, escolhido por ele para assumir a Secretaria de Saúde, para deliberar novas medidas de combate à pandemia da Covid-19. De acordo com ele, novos leitos devem ser abertos já no início do ano. O encontro acontece no diretório de campanha em Botafogo, na Zona Sul, onde às 14h terá uma coletiva de imprensa.



Eduardo Paes disse que muitas mortes poderiam ser evitadas na capital caso as medidas certas fossem tomadas pelo executivo.



“Nós tivemos muitas mortes no Rio, se tivéssemos feito um trabalho mais bem feito, isso não ocorreria”, disse o futuro prefeito, que completou: "A gente vai trabalhar na questão da reabertura dos leitos. Tem leito em Acari, tem leito na rede federal, pra isso o Daniel já vai começar a se articular com o ministro da Saúde e tratar da pandemia com atenção, com zelo, permitindo que o índice de letalidade no Rio de Janeiro possa ser reduzido".



Paes disse que vai procurar o Governo Federal para conseguir trazer testes de Covid-19 que estão em um armazém da União.



O prefeito eleito pretende trazer, pelo menos, 400 ou 450 mil testes.



Sobre o transporte público, disse que é importante adotar medidas que serão efetivamente cumpridas.



“Não adianta a gente pedir coisas para a população que muitas vezes a gente sabe que ela não vai cumprir", destacou.



Vale lembrar que o estado do Rio atingiu 353.316 casos confirmados de Covid-19. Ao todo, são 22.561 óbitos por decorrência da doença. A capital tem 137.643 casos e 13;267 óbitos por conta do novo coronavírus.



O número de leitos ocupados na rede pública - municipal, estadual e federal - já passa de 90%.



SEM SURPRESA NO NÚMERO DE ABSTENÇÃO



Eleito com 1.629.319 votos, 64,07% dos votos válidos, Eduardo Paes disse não ter sido pego de surpresa com o número de eleitores que não votaram no domingo.



De acordo com o TRE, o número de abstenção foi maior que o número de votos do candidato eleito. 1.720.154 eleitores não votaram para prefeito na capital.