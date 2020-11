Borat Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 11:57 | Atualizado 30/11/2020 12:00

Rio - Bruno Miranda, o Borat do programa 'Amor e Sexo' está internado desde a última quarta-feira (25) no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A unidade confirmou que ele deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi para a enfermaria. O quadro de saúde é estável.

Borat foi baleado em uma confusão de trânsito no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste carioca. O ator usou suas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde. "Vocês não sabem o quanto é difícil tomar banho. Estou aqui, bufando, já tem cinco minutos.", diz. "Não vou parar e não vou desistir", completa.

Acidente

Na última quarta-feira , Borat teve o rim direito e o intestino atingidos por uma bala disparada pelo PM Fabio dos Santos, durante uma confusão de trânsito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro e levado às pressas para o hospital, onde a bala foi retirada numa cirurgia de emergência.



De acordo com agentes do programa Recreio Presente, Fábio dos Santos teria descido do veículo para discutir com outro motorista, sacou a arma e atirou. Ainda segundo os agentes, após atirar, o policial ainda tentou fugir. A arma foi encontrada escondida em uma árvore próxima ao local e foi apreendida.



O PM foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e o caso será investigado. Ele já possui duas passagens pela polícia, uma por falso testemunho e outra por lesão corporal a uma ex-namorada. Fabio foi preso e vai responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.