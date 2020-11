Após votação, Witzel usou as redes sociais para se defender Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 14:19 | Atualizado 30/11/2020 14:34

Rio - Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para que a defesa do governador afastado Wilson Witzel (PSC) apresente sua manifestação pedindo provas e nomes de testemunhas que serão ouvidas pelo Tribunal Especial Misto durante o processo que julga a possibilidade de seu impeachment. A informação é do deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), relator da ação.



O parlamentar afirmou que irá designar uma nova sessão para aprovação das provas que irão instruir o processo assim que receber e protocolar a defesa de Witzel junto ao tribunal.

O deputado estadual Luiz Paulo (sem partido), um dos autores da denúncia e responsável pela acusação, já apresentou pedido para saber quais testemunhas vão compor a defesa do governador afastado.



"Como relator, irei decidir sobre as provas e testemunhas que serão aceitas. Essa decisão confirmada ou não em plenária. Portanto, a próxima etapa é sobre a instrução do processo sobre a definição das provas e testemunhas que serão ouvidas", explica Carneiro.



A defesa do governador afastado foi procurada, mas ainda não se manifestou.

ACUSAÇÕES E AFASTAMENTO



Eleito em 2018, Witzel foi afastado do cargo de governador no dia 23 de setembro deste ano, quando a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) decidiu, por unanimidade, abrir o processo de impeachment.

Wilson Witzel é acusado de fazer parte de um esquema de corrupção na pasta da Saúde. Investigações do Ministério Público Federal (MPF) apontam que houve desvios de dinheiro público nos contratos emergenciais destinados para o enfrentamento da crise sanitária da covid-19.



Ele nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição por conta de seu desligamento com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).