Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio, anunciou medidas para o combate à covid-19 Luciano Belford / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 30/11/2020 18:10

Rio - Eduardo Paes (DEM) já começou a articular uma aproximação com o governo do estado e o governo federal. Eleito em segundo turno para a Prefeitura do Rio, ele ligou para o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) e se reuniu com o governador Cláudio Castro (PSC). O prefeito eleito combinou uma ida a Brasília, ainda sem data ainda marcada, e o encontro vai depender da agenda do presidente.



"Já conversei com o governador e vamos trabalhar alinhados, principalmente em relação à pandemia", disse Paes. Segundo a assessoria de Paes, ele falou com Bolsonaro por uma ligação por vídeo e a intenção é trabalhar junto com o governo federal.



Paes tem enfatizado que vai buscar um bom relacionamento com o governo federal e estadual. O discurso foi reforçado na coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (30), em Botafogo, Zona Sul do Rio.