Ato acontece nesta terça-feira (1) na Cinelândia Veri Vig/ Pela Vidda-RJ

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 19:08 | Atualizado 30/11/2020 20:23

Rio - O Grupo Pela Vidda-RJ, ONG pioneira na luta contra a Aids, realiza nesta terça-feira, ato pelo Dia Mundial da Luta contra a Aids. A manifestação acontece às 14h, nas escadarias da Câmara de Vereadores, na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro. "Passados quase 40 anos da epidemia no Brasil ainda morrem mais de 12 mil pessoas em decorrência da Aids, novos casos continuam sendo registrados entre os mais vulneráveis e desassistidos socialmente", lembra o coordenador do Pela Vidda-RJ, Márcio Villard.

Os ativistas levarão faixas e o laço vermelho que simboliza a luta contra a epidemia para as escadarias da Câmara Municipal. A ONG fará distribuição de kit lanche e máscaras de proteção individual para a população de rua e prestará orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV/Aids e covid-19. Também serão feitas testagens rápidas de HIV com fluido oral e distribuição de autoteste do HIV.

Publicidade

Saiba como doar ao Grupo Pela Vidda-RJ:

Para que as atividades da ONG não parem, precisamos da contribuição da sociedade. As doações podem ser realizadas por meio de depósito informado ou transferência bancária.

Publicidade

Conta Doação: Banco Bradesco - Agência: 0468 / Conta corrente: 165.355-5 CNPJ: 35798651/0001-53

Informações e contatos: Marcio Villard coordenador geral – (21) 25183993 ou 1997 ou 998999868.