Por O Dia

Rio - Policiais da 92ª DP (Rio das Flores), em conjunto com PMs, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (30/11), um homem, de 21 anos, suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe. Ele foi capturado no bairro Sossego, em Rio das Flores, após cruzamento de dados do setor de inteligência. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha.



Em depoimento, a vítima relatou que, apesar de nunca ter procurado a delegacia, episódios de maus-tratos por parte do filho eram comuns. De acordo com os agentes, no bairro onde mora, o homem tem fama de pessoa calma, mas, segundo familiares, é "muito nervoso" dentro de casa.



"Denúncias e registros de ocorrência são importantes para evitar casos como esses e outros relacionados à violência contra as mulheres", destaca o titular da 92ª DP, delegado Rodolfo Atala.