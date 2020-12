Wilson Witzel Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 21:26

Confira os próximos passos:

- Presidente convoca sessões para ouvir testemunhas.



- Acusação e defesa podem fazer perguntas.



- Ao fim, acusação tem até 10 dias para apresentar alegações finais.



- Defesa também tem 10 dias para apresentar alegações finais.



- Julgamento final é marcado.



- Caso 7 ou mais integrantes votem a favor do impeachment, Witzel é destituído do cargo e perde os direitos políticos.



- Em caso de impeachment, tribunal misto decide por quanto tempo vale a perda de direitos políticos.



- Caso o resultado seja contrário ao impeachment, Witzel reassume o cargo (desde que já tenham acabado os 180 dias de afastamento determinados pelo Superior Tribunal de Justiça).

Acusações a afastamento:

Eleito em 2018, Witzel foi afastado do cargo de governador no dia 23 de setembro deste ano, quando a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) decidiu, por unanimidade, abrir o processo de impeachment.



Wilson Witzel é acusado de fazer parte de um esquema de corrupção na pasta da Saúde. Investigações do Ministério Público Federal (MPF) apontam que houve desvios de dinheiro público nos contratos emergenciais destinados para o enfrentamento da crise sanitária da covid-19.



Ele nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição por conta de seu desligamento com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).