Publicado 01/12/2020 00:00

A partir de hoje, a cidade do Rio de Janeiro recebe a Peru Week, principal evento de gastronomia e turismo peruano. Em sua 8ª edição, que acontece até o próximo dia 15, o festival reúne sete operadoras de viagem e oito restaurantes. O lançamento será realizado por meio de uma live aberta ao público nas redes sociais da Promperú Brasil.

A Peru Week também contará com sete lives Experiências Gastronômicas com chefs peruanos, atuantes no Brasil e no Peru, conduzidas pela Foodpass, plataforma digital que conecta pessoas por meio dos alimentos. Os participantes discutirão o empreendedorismo pós-Covid-19 e vão apresentar um e-book de receitas e drinques típicos do país.

A programação contará com aulas-shows de culinária, de cantoras peruanas, ativações turísticas e surpresas. Os interessados em provar a gastronomia peruana podem encontrar pratos com valores que variam entre R$ 42 e R$ 170. Na Zona Oeste, participa apenas o restaurante Ceviche da Fabi, na Barra da Tijuca, e funciona somente no modelo delivery ou retirada.

O estabelecimento, que fica na Avenida Ayrton Senna 5.500, bloco 12, stand S54, oferece uma variedade de ceviches, pokes e frutos do mar, com referência da gastronomia fusion peruana. Para a Peru Week, o restaurante preparou uma entrada com dois Ceviches clássicos ou tropicais, com camarão Papa a La Huancaína. O local funciona de terça-feira à domingo, das 11h às 22h.

Para o prato principal, o restaurante oferece Lomo Saltado, um prato típico peruano, com tiras de filet salteado com cebola roxa, tomate e molho peruano. O prato ainda acompanha arroz branco e batata rústica ou arroz de frutos do mar salteado com pisco. A sobremesa fica por conta de dois pudins de leite Señor Gallet.

Também participam do evento os restaurantes Ceviche RJ, em Botafogo; Lima Cocina, no mesmo bairro e também na Tijuca; Intihuasi, no Flamengo; La Carioca Cevicheria, em Ipanema; e Sabor Peruano em Rio, no Centro da cidade. No município de Itaipava, na Região Serrana do Rio, ainda participa o restaurante Maíz Cocina Peruana. As operadoras de turismo com pacotes de viagens e passeios, podem ser consultadas no site www.peruweek.com.br.