Publicado 01/12/2020 08:02

Rio - O Corpo de Bombeiros ainda atua no trabalho de rescaldo, na manhã desta terça-feira, do incêndio no antigo prédio da Universidade Gama Filho , no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio. Por volta das 6h30, agentes do 2º GBM do Méier combatiam focos menores.

De acordo com imagens do Globocop, da TV Globo, ainda era possível ver uma pequena quantidade de fumaça vindo do térreo e primeiro andar.



Por volta das 13h35, o Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes do 2º GBM do Méier trabalharam no local para conter o fogo. As chamas foram controladas e não houve vítimas. Ainda não se sabe a causa do incidente.

Gama Filho #incendio #GAMA #gamafilho pic.twitter.com/u5M50HApwY — rafaelmello (@rafaeljmello) November 30, 2020 Um vídeo de um usuário do Twitter mostra as chamas atingindo a parte superior do prédio. Outras imagens, postadas no Facebook, mostram as chamas no térreo do edifício.

O DIA procurou a Cedae para esclarecer sobre a suposta falta de água no local. A empresa esteve no local e constatou que não há desabastecimento.

