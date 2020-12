Eduardo Gussem testa positivo para covid-19 Fernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 11:27 | Atualizado 01/12/2020 11:46

Rio - O procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, teve resultado positivo para a covid-19 em teste realizado na última segunda-feira.

Segundo informações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Gussem está assintomático, isolado em casa e passa bem.

Eduardo Gussem tem 56 anos de idade e mais de 27 anos de atuação no MPRJ.