Paes anunciou parte do secretariado que vai compor seu governo Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 01/12/2020 11:35 | Atualizado 01/12/2020 19:09

Rio - O futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta terça-feira mais quatro nomes do secretariado que assume a partir de 2021. A principal novidade é a criação da Secretaria da Juventude, voltada para programas de desenvolvimento dos jovens das comunidades do Rio. Quem assumirá a pasta é Salvino Barbosa, morador da Cidade de Deus que apoiou Paes durante a campanha.



"Jovem morador da Cidade de Deus, que ao longo da campanha me acompanhou com enorme sensibilidade. A gente sabe que a questão da juventude é muito grave quando olhamos para índice de desemprego, principalmente da juventude mais pobre dessa cidade, a juventude negra. O desafio é enorme", apresentou.



Eduardo Paes também anunciou Anna Laura Valente Secco como secretária de Conservação, Ana Ribeiro para subprefeitura da Zona Sul e Marcelo Calero como líder da pasta de Integridade Pública.



"Anna Laura trabalha comigo desde 1912", brincou Paes. "Quero que a gente tenha mulheres no secretariado. Conservação é vital. A cidade foi abandonada nos últimos anos. É uma pessoa que dialoga muito com a classe política. Workaholic".



Ao anunciar Calero, o futuro prefeito disse que se incomoda ao ser associado aos esquemas de corrupção na Prefeitura e no governo do Estado durante seus mandatos, de 2009 a 2016.



"Sou a pessoa que mais tenho respondido pelo pecado alheio. Houve um certo excesso e não é uma experiência agradável responder pelo erro dos outros. As pessoas podem acreditar, ou não, mas nunca desconfiei de nada. Isso é uma falha. Como não podemos confiar no feeling do prefeito, pedi ao Calero para assumir essa pasta da Integridade Pública".