Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio, anunciou medidas para o combate à covid-19 Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 13:36 | Atualizado 01/12/2020 13:37

Rio - O prefeito eleito Eduardo Paes, ao anunciar Marcelo Calero para a pasta de Integridade Pública, durante coletiva nesta terça-feira, disse que se incomoda em ser associado aos esquemas de corrupção na prefeitura e no governo do estado do Rio durante seus dois mandatos, de 2009 a 2016.



"Sou a pessoa que mais tenho respondido pelo pecado alheio. Houve um certo excesso e não é uma experiência agradável responder pelo erro dos outros. As pessoas podem acreditar, ou não, mas nunca desconfiei de nada. Isso é uma falha. Como não podemos confiar no feeling do prefeito, pedi ao Callero para assumir essa pasta da Integridade Pública", afirmou.

Paes também anunciou a criação da Secretaria da Juventude, voltada para programas de desenvolvimento dos jovens das comunidades do Rio , que será comandada por Salvino Barbosa, morador da Cidade de Deus. Ana Laura Barbosa foi escolhida para assumir a Secretaria de Conservação e Ana Ribeiro para subprefeitura da Zona Sul.

Publicidade

Investigações

Eduardo Paes virou réu, dois meses antes da eleição, por suposto caixa 2 da Odebrecht na disputa a prefeito de 2012 . O parlamentar foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaeco), junto à 204ª Zona Eleitoral, com mais quatro pessoas.

Publicidade

O Ministério Público Eleitoral denunciou, em julho deste ano, o futuro prefeito pelo recebimento de vantagens indevidas no total de aproximadamente R$ 10,8 milhões, mediante entregas de dinheiro em espécie por operador financeiro a serviço do Grupo Odebrecht, destinadas ao financiamento de sua campanha eleitoral de reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2012, com recursos não contabilizados oficialmente.

Em 2016, os escândalos de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio, Sergio Cabral, e aliado de Paes vieram à tona. Com os escândalos, Eduardo Paes chegou a mudar de partido e se filiou ao DEM, da família Maia.

Publicidade