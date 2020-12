Imagens registram ação de bandidos em shopping Reprodução/ O DIA

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 13:08 | Atualizado 01/12/2020 14:32

Rio - Imagens de câmeras de segurança do Parque Shopping Sulacap mostram bandidos em ação. Nos vídeos é possível ver como o trio de Goiás agia para furtar celulares e eletrônicos utilizando o duto de ventilação do centro comercial. Um dos criminosos desce à loja sem camisa. Ele rouba caixas de celulares e ao retornar, danifica o teto de gesso do estabelecimento.

O trio agia durante a madrugada. Nas imagens é possível ver quando um dos criminosos invade o shopping e se esconde. Quando o funcionamento do centro comercial se encerra, ele furta os produtos. Durante a manhã, recebe apoio de comparsas e deixa o local, se passando por frequentador do shopping.



Publicidade

Imagens mostram criminosos invadindo loja de shopping por tubulação. #ODia



Crédito: Reprodução/ Agência O DIA pic.twitter.com/fN4s5HI2Me — Jornal O Dia (@jornalodia) December 1, 2020

Criminoso recebe apoio de comparsas e deixa shopping com material furtado.#ODia



Crédito: Reprodução/ Agência O DIAhttps://t.co/iwF77tvWkg — Jornal O Dia (@jornalodia) December 1, 2020 Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam no domingo (29) os três homens responsáveis por esses furtos. Tiago Gonçalves dos Santos e os irmãos Yan de Souza de Jesus e Iure de Souza Lima foram detidos em flagrante dentro de um ônibus do BRT, na estação Parque Olímpico.

Publicidade

O delegado responsável pela investigação, Hilton Alonso, conta que a polícia já identificou que há diversas pessoas oriundas do Estado de Goiás que vem ao Rio cometer este tipo de crime. " A gente já vinha apurando de uma forma global estas ações. Esta quadrilha específica, conseguimos visualizar a onde seria o local do crime deles e abordamos eles na saída do local", conta o titular.

A Polícia trabalha para identificar outros grupos que cometem este crime no Rio. "Eles mesmos citam em depoimentos outros casos de furtos que participaram com terceiros. Dois deles, Yan e Iure, já foram presos em flagrante com outros comparsas. Eles vão captando gente de outros estados pra fazer furtos no Rio e retornar", explica Hilton Alonso.

Publicidade

Segundo a Polícia Civil, eles haviam acabado de assaltar uma loja e foram monitorados. O trio estava com uma mochila repleta de celulares e relógios.



Em depoimento, os três, que são do estado de Goiás, confessaram o crime do furto. Eles disseram que estavam hospedados em uma casa na Rocinha, na Zona Sul.



Em consulta aos casos ocorridos no Rio de Janeiro, constatou-se que Yan já havia sido preso em flagrante em novembro de 2019, após o furto de uma loja de celulares no shopping Nova América. Já Iure, possui duas anotações pelos crimes de corrupção de menor e furtos, fatos cometidos em shoppings centers dos bairros de São Conrado e Leblon, nos anos de 2016 e 2017.