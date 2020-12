Agentes da 71ª DP (Itaboraí) prenderam uma das mais procuradas estelionatárias do Rio Google / Reprodução

Publicado 01/12/2020 13:34

Rio - Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, nesta segunda-feira, uma das mais procuradas estelionatárias do Rio de Janeiro. Segundo os agentes, a mulher aplicava diversos tipos de golpes em suas vítimas, como organização de festas de formaturas e de casamentos que nunca eram realizadas, pois ela fugia com o dinheiro arrecadado das pessoas que a contratavam.

A acusada foi localizada após diversas investigações e coleta de dados pela equipe de Inteligência da 71ª Delegacia de Polícia de Itaboraí. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

"A prisão desta mulher é importante para identificar outras possíveis vítimas. Segundo as investigações, ela é suspeita de cometer este tipo de crime em diversos bairros da capital do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. As diligências vão continuar.", disse a titular da 71ª DP, delegada Norma Passos Lacerda.