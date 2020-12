Por O Dia

Publicado 01/12/2020 15:31 | Atualizado 01/12/2020 15:39

Rio - As Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro fizeram um acordo de suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede SUS, devido ao aumento de casos de covid-19 no estado. Medida começa a valer a partir da semana que vem, no próximo dia 7 de dezembro. As secretarias e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro anunciaram ainda a mobilização e abertura de 214 leitos em unidades estaduais e federais