Governador em exercício Cláudio Castro e o futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 01/12/2020 15:55 | Atualizado 01/12/2020 16:32

"A secretaria de Saúde começa, na quinta-feira, a testagem em massa com Rio, Baixada e São Gonçalo. E tudo com PCR, sem teste rápido. Os shoppings voltaram a melhorar a questão de fiscalização. Bares e restaurantes também. Estamos fazendo o possível. Fiscalizando, aumentando o número de leitos", disse Castro.

Publicidade

fotogaleria

Cláudio Castro também apostou que as vacinas serão compradas pelo Governo Federal para serem distribuídas. "O que o Ministério da Saúde conversou conosco foi que essa compra (da vacina) será feita pelo Ministério e será distribuída entre os estados. Eu, sinceramente, duvido muito que os estados comprarão a vacina. Essa vacina, assim que for aprovada pela Anvisa, todo o encaminhamento é que o Governo Federal, através do Plano Nacional de Imunização, faça essa compra e distribua. E os estados, com o auxílio do município, vão tratar da questão de logística e de aplicar isso na população", afirmou.

Publicidade

Sem lockdown e mudança de bandeira



Ainda durante a coletiva, o governador em exercício e Eduardo Paes discursaram sobre as medidas de combate à covid-19. Segundo eles, o lockdown e a mudança de bandeira, como ocorreu em São Paulo – saiu da verde para a amarela –, estão temporariamente descartados.



Publicidade

"Discutimos a questão da covid-19. É um tema que nos aflige. Nosso futuro de secretário de Saúde já se encontrou com o governador. Os times vão trabalhar entrosados. Existe um conjunto de restrições que a gente precisa fiscalizar para que essas possam ser cumpridas, a população precisa colaborar conosco. Não há lockdown, não há quarentena, mas as pessoas precisam se cuidar", afirmou Paes. O futuro prefeito disse ser contra a abertura de hospitais de campanha e afirmou que "com o dinheiro gasto" pela Prefeitura, "daria para internar todo mundo no Copa Star, que é o hospital mais caro do Rio".