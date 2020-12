Por O Dia

Publicado 01/12/2020 19:48

Rio - O Secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e os subsecretários da Secretaria Estadual de Saúde (SES) se reuniram, na manhã desta segunda-feira, com representantes de Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e decidiram não mais suspender as cirurgias eletivas no Rio e Janeiro "para evitar maiores impactos da saúde no estado". A suspensão começaria a valer na próxima segunda-feira (7)