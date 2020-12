Politica - Entrevista exclusica com o prefeito eleito, Eduardo Paes, no predio da FIRJAN, no centro do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 20:19 | Atualizado 01/12/2020 20:23

Rio - Em entrevista exclusiva ao DIA, o prefeito eleito, Eduardo Paes (DEM), falou que quer consultar a população através de votações para projetos. Um deles é a possível derrubada da Ciclovia Tim Maia. Paes também quer mais representatividade no seu governo, como negros no alto escalão e revela mais um nome do seu futuro secretariado: Marli Peçanha, que fez a ponte com moradores realojados durante as obras olímpicas. E, já tem tratativas para eventos no Rio: quer tirar o Web Summit de Porto Alegre para os cariocas.

Leia a entrevista com o prefeito eleito do Rio de Janeiro no jornal O DIA, nesta quarta-feira, nas bancas.