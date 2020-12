Polícia Federal apreende cerca de 2,5 toneladas de cocaína no Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 07:15

Rio - A Polícia Federal apreendeu cerca de 2,5 toneladas de cocaína, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (1º). Essa é considerada a maior apreensão já realizada pela PF dentro do estado do Rio. O valor calculado da droga é de R$ 65 milhões.



A apreensão foi em um galpão que era usado por traficantes para armazenar o material entorpecente. Após um trabalho de inteligência e vigilância, que identificou movimentação suspeita de veículos no local, os policiais federais realizaram a incursão que resultou no flagrante.

Crédito: divulgação pic.twitter.com/DqnadKTWOX — Jornal O Dia (@jornalodia) December 2, 2020 Dois homens, um deles PM da ativa, que estavam no local foram presos em flagrante e irão responder por tráfico de drogas. A operação foi a Delegacia de Repressão às Drogas (DRE/RJ).



O policial militar detido era quem respondia pela segurança do local. Ele aproveitava o dia de folga para trabalhar para o tráfico. Com o militar foram apreendidas duas armas sem registro, sendo uma pistola e um revólver calibre 38, além de um rádio comunicador.



As substâncias encontradas foram submetidas ao laudo pericial criminal preliminar e o resultado foi positivo para cocaína.



O entorpecente apreendido foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio e a pesagem registrada foi de 2,466 toneladas da droga.



