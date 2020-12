Rio volta ao estágio de normalidade após chuvas desta segunda-feira Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 07:58 | Atualizado 02/12/2020 07:59

Rio - O Centro de Operações (COR) informou que o Rio retornou ao estado de normalidade, na manhã desta quarta-feira, após entrar em estágio de mobilização por conta das chuvas da noite anterior.



O Alerta Rio informou, na noite desta terça-feira, que núcleos de chuva se formaram sobre a Baía de Sepetiba e sobre a Baixada Fluminense e se deslocaram pelas zonas Oeste e Norte do Rio. Por volta das 20h30, o COR alertou para uma forte chuva na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Também foi registrado chuva em bairros da Zona Norte e no Jardim Botânico e Laranjeiras, na Zona Sul.



De acordo com o Alerta Rio, a quarta-feira será de tempo instável com previsão de chuva fraca a moderada isolada nos períodos da tarde e noite. Os ventos serão fracos a moderados ao longo do dia e as temperaturas estarão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 32°C.