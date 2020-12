Polícia Militar Divulgação

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira, a Operação Mototáxi, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra oito integrantes de uma associação criminosa, sete deles PMs, à época lotados no 15º BPM. Todos são denunciados pelo crime de associação criminosa para prática de corrupção e extorsão, no período de outubro de 2019 a maio de 2020, com a cobrança de propinas de mototaxistas que atuam em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Os policiais militares Rosemiro Teixeira Lima, conhecido como 'Miro' e apontado como 'dono' de cinco pontos de mototáxis no município; Ronaldo Pereira de Oliveira; Marcelo Pio de Oliveira; Mauricio da Conceição dos Santos Junior; Bruno Peixoto Rosa; Paulo Ricardo dos Santos Lucas e Douglas do Valle Andrade Barreto foram denunciados e o parquet fluminense requereu também a perda da função pública.

Além dos PMs, foi denunciado Humberto Geraldo dos Santos Fernandes ('Zico'), que atuava na administração dos pontos, controlando o acesso e a circulação dos mototaxistas, sendo o responsável pelo recolhimento dos valores e seu repasse aos policiais militares.



As denúncias foram recebidas e os mandados deferidos pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias e pela Auditoria da Justiça Militar, que decretou cautelarmente a suspensão do exercício da função pública dos denunciados.