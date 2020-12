Mapa da Cedae REPRODUÇÃO/GOOGLE EARTH

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 08:44 | Atualizado 02/12/2020 09:12

Rio - O calorão deve continuar na cidade, mas com um agravante: a falta d'água deve atingir mais de 20 bairros da cidade e três municípios da Baixada Fluminense nesta quarta-feira (2), segundo informou a Cedae. A companhia ainda faz reparos em uma bomba que está com problemas de funcionamento na Elevatória do Lameirão, e a falha deve atingir o fornecimento à população. Em entrevista ao 'Bom Dia Rio', o presidente da Cedae disse que a empresa pensa em ressarcir os moradores.

Para o ressarcimento, o consumidor que se sentir lezado deve procurar a Cedae para avaliar um possível retorno do pagamento. "Aqueles que não têm medidor de consumo e que se sintam prejudicados vão acionar a Cedae e a Cedae vai fazer uma avaliação dessas contas nessas regiões onde está faltando água para fazer uma revisão de conta", explicou ao 'Bom Dia Rio' o presidente da companhia, Edes Fernandes de Oliveira.

Publicidade

"Esse processo é um processo simples, não é um processo demorado, não, as pessoas podem entrar, vai ser analisado pelo nosso pessoal da área comercial e respondido no prazo (...) Eu não tenho exatamente esse prazo porque é um procedimento administrativo comercial", afirmou.

Sobre a falha na bomba da Elevatória do Lameirão, o presidente da Cedae afirmou: "O motor que apresentou problema no dia 14 de novembro já está em seu processo de andamento de reparo. A empresa (que faz o reparo) alegou a dificuldade da pandemia para obtenção da matéria-prima. É uma coisa que saiu do controle da Cedae. Ela já conseguiu a matéria-prima e a gente está trabalhando para que esses prazos sejam encurtados o mais breve possível para a gente trabalhar com a elevatória a 100% e poder estabelecer a normalidade da elevatória".

Publicidade

As áreas potencialmente afetadas são:

- Na Zona Sul: Botafogo, Urca e Leme.

Publicidade

- Na Zona Norte: Tijuca, Vila Cosmos, Vicente de Carvalho, Colégio, Coelho Neto, Cordovil, Parque Columbia, Costa Barros, Anchieta e Guadalupe.

- Na Zona Oeste: Bangu, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba e Pedra de Guaratiba

Publicidade

- Na Baixada: Nilópolis, Mesquita e São João de Meriti