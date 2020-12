Policiais civis apreenderam relógios Rolex, armas, celulares e um carro Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 09:12

Rio – Cinco homens suspeito de integrar uma quadrilha de assaltantes foram presos na tarde desta terça-feira (1º), por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPim) e da 15ª DP (Gávea). Eles, segundo investigações, fazem parte de um grupo conhecido como a ‘Gangue do Rolex’.



No último domingo (30), esse mesmo grupo tentou assaltar o delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio, que estava indo almoçar com a família em um restaurante n na Zona Sul do Rio. O delegado reagiu e trocou tiros com o bando que fugiu.



Segundo a Polícia Civil, o grupo é suspeito de cometer crimes contra frequentadores de restaurantes e hotéis na Zona Sul da capital,



A polícia apreendeu 10 relógios da marca Rolex, um revólver, uma pistola, duas granadas, celulares e um carro. Um dos suspeitos foi baleado ao tentar reagir a prisão. Ele foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



As investigações da polícia apontam que o bando é oriundo de São Paulo. Os criminosos planejavam ficar no Rio por pelo menos três meses e sairiam da cidade.



Os assaltantes já eram investigados pela Polícia Civil de São Paulo. Lá, ao menos seis roubos em bairros nobres foram atribuídos ao grupo. A polícia analisou imagens de câmera de segurança e conseguiu identificá-los.



Foram presos: Renan Gouveia; Erick Oliveira dos Santos; Mateus de Paula Abreu; Tiago dos Santos Pereira e Paulo Ricardo de Oliveira Moraes.