Marquinhos Niterói, além dos crimes de estupro e extorsão, é apontado como maior sequestrador da Região Metropolitana Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 11:31 | Atualizado 02/12/2020 12:24

Rio – A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (1º), um idoso de 64 anos condenado pelos crimes de estupro, roubo e extorsão. Marcos Antônio Guedes da Silva, conhecido como "Marquinhos Niterói", é considerado um dos maiores sequestradores da Região Metropolitana do Rio.



Ele havia fugido há pouco menos de uma semana da Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé, na Baixada Fluminense.



Marquinhos Niterói foi localizado no morro do Martins, em São Gonçalo, Região Metropolitana, após uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, além da Divisão de Busca e Recaptura da Secretaria de Administração Penitenciária.



Para a polícia, Marquinhos foi o responsável pela fuga de outros três presos também idosos. Todos estavam na cadeia em Magé.