Policial militar é baleado durante operação no bairro Anchieta, na Zona Norte Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 13:14 | Atualizado 02/12/2020 14:42

Rio – Um policial militar, lotado no 41º BPM (Irajá), foi baleado na manhã desta quarta-feira (2) durante uma operação policial em Anchieta, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, equipes patrulhavam a região nas proximidades da comunidade Criança Esperança, quando foram surpreendidos e atacados por criminosos.



Em nota, a PM disse que o policial foi socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O PM foi atingido no braço e na perna e apresenta estado de saúde estável.



Moradores da região divulgaram um vídeo do tiroteio nas redes sociais. Na imagem, os PMs são atacados por homens armados que estão no alto de comunidade e socorrem o colega.