Por O Dia

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, um homem por posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ele foi preso em seu apartamento no Bairro Peixoto, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. No local, foram apreendidas três armas de fogo, munição e mais de 20 facas, algumas delas ainda fechadas na embalagem.



Segundo a Polícia Civil, a unidade pediu à justiça um mandado de busca e apreensão no apartamento do homem, após vizinhos o terem denunciado por ameaça com uma arma de fogo no último dia 11 de setembro. Ele já possui 13 passagens pela polícia pelos crimes de ameaça, calúnia, injúria, dano ao patrimônio público, lesão corporal, porte de arma de fogo de uso permitido e violação de domicílio.