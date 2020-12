Coronavírus Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, nesta quarta-feira, os dados da pandemia da covid-19 em todo o estado e registrou mais um aumento na média móvel de casos. Segundo a pasta, são 361.397 casos confirmados e 22.764 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, 81 pessoas morreram e 3.415 foram infectadas. Há ainda 356 óbitos em investigação e 2.330 foram descartados. Entre os casos confirmados, 330.399 pacientes se recuperaram da doença.



Após chegar a 95% no fim de semana, a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19 no Rio de Janeiro caiu para 90% , segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que ampliou o número de leitos em sua rede, de 271 para 288. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 80%.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 140.864

Niterói - 18.610

São Gonçalo - 16.361

Duque de Caxias - 11.909

Belford Roxo - 11.547

Macaé - 11.133

Teresópolis - 9.817

Campos dos Goytacazes - 9.773

Volta Redonda - 8.966

Nova Iguaçu - 8.736

Angra dos Reis - 7.080

Itaboraí - 5.182

Magé - 5.158

Nova Friburgo - 4.781

Barra Mansa - 4.462

Maricá - 4.451

São João de Meriti - 4.433

Três Rios - 3.924

Itaperuna - 3.610

Resende - 3.601

Cabo Frio - 3.514

Petrópolis - 3.352

Itaguaí - 2.998

Queimados - 2.847

Rio das Ostras - 2.685

Guapimirim - 2.594

Rio Bonito - 2.412

Mesquita - 1.985

Araruama - 1.975

Nilópolis - 1.854

São João da Barra - 1.615

São Pedro da Aldeia - 1.537

Barra do Piraí - 1.453

Mangaratiba - 1.412

Casimiro de Abreu - 1.360

Santo Antônio de Pádua - 1.352

Saquarema - 1.352

Paraíba do Sul - 1.349

Tanguá - 1.122

Iguaba Grande - 1.109

Piraí - 1.062

Paraty - 1.055

Vassouras - 1.045

Seropédica - 1.019

Varre-Sai - 1.014

Paracambi - 1.013

Conceição de Macabu - 974

Bom Jesus do Itabapoana - 944

Porciúncula - 932

Valença - 882

Cachoeiras de Macacu - 843

Sapucaia - 799

Natividade - 719

São Francisco de Itabapoana - 719

Pinheiral - 714

Quissamã - 703

Japeri - 643

Miracema - 638

Armação dos Búzios - 632

São José do Vale do Rio Preto - 617

Carapebus - 607

Itaocara - 572

Cantagalo - 537

Porto Real - 536

Cordeiro - 515

Cardoso Moreira - 508

Itatiaia - 474

Silva Jardim - 421

Rio Claro - 395

Miguel Pereira - 377

Laje do Muriaé - 375

Mendes - 375

Italva - 367

Carmo - 357

Engenheiro Paulo de Frontin - 341

São Fidélis - 308

Paty do Alferes - 307

Areal - 297

Arraial do Cabo - 278

Cambuci - 261

Sumidouro - 261

Bom Jardim - 253

Aperibé - 218

Quatis - 207

Comendador Levy Gasparian - 175

São José de Ubá - 167

Macuco - 165

Santa Maria Madalena - 162

São Sebastião do Alto - 115

Trajano de Moraes - 110

Duas Barras - 84

Rio das Flores - 30



As 22.764 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 13.405

São Gonçalo - 859

Duque de Caxias - 845

Nova Iguaçu - 751

Niterói - 599

São João de Meriti - 532

Campos dos Goytacazes - 473

Belford Roxo - 351

Petrópolis - 292

Magé - 274

Itaboraí - 258

Volta Redonda - 257

Nilópolis - 235

Angra dos Reis - 226

Teresópolis - 208

Mesquita - 204

Macaé - 194

Barra Mansa - 189

Cabo Frio - 186

Nova Friburgo - 170

Maricá - 158

Itaguaí - 149

Resende - 137

Rio das Ostras - 97

Saquarema - 92

Itaperuna - 88

Araruama - 82

Queimados - 82

Guapimirim - 80

Três Rios - 80

Seropédica - 76

Barra do Piraí - 69

Rio Bonito - 69

São Pedro da Aldeia - 65

Mangaratiba - 46

Tanguá - 46

Japeri - 43

Cachoeiras de Macacu - 40

Iguaba Grande - 40

Paracambi - 39

Casimiro de Abreu - 35

Paraty - 34

Itaocara - 33

Porciúncula - 33

São Fidélis - 33

Sapucaia - 32

Vassouras - 28

Valença - 26

Paraíba do Sul - 25

Santo Antônio de Pádua - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Quissamã - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

São José do Vale do Rio Preto - 19

Armação dos Búzios - 18

Pinheiral - 18

Porto Real - 18

Rio Claro - 17

Miguel Pereira - 16

Conceição de Macabu - 15

Piraí - 15

Sumidouro - 14

Itatiaia - 13

Italva - 12

São João da Barra - 12

Areal - 9

Silva Jardim - 9

Aperibé - 7

Cambuci - 7

Arraial do Cabo - 6

Natividade - 6

Paty do Alferes - 6

Bom Jardim - 5

Miracema - 5

Santa Maria Madalena - 5

São Sebastião do Alto - 5

Carapebus - 4

Cardoso Moreira - 4

Carmo - 4

Comendador Levy Gasparian - 4

Engenheiro Paulo de Frontin - 4

Rio das Flores - 4

São José de Ubá - 4

Cantagalo - 3

Duas Barras - 3

Macuco - 3

Mendes - 3

Quatis - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Varre-Sai - 2



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.