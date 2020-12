Wilson Witzel Reprodução Internet

Por Gabriel Sobreira

Publicado 02/12/2020 18:49

Rio - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal inicia no próximo dia 11, o julgamento do recurso do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A defesa de Witzel pede o retorno dele ao cargo.

A Segunda Turma é presidida pelo ministro Gilmar Mendes e também conta com os ministros Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowsk, Nunes Marques e Edson Fachin, que é o relator do processo. O julgamento acontecerá em um ambiente virtual e ministros colocam os arquivos (relatório e voto) na página do tribunal na internet. Eles têm a semana inteira para apresentar seus pareceres. O plenário virtual dura seis dias úteis. Começa à 0h01 do primeiro dia e termina às 23h59 do último. Se ninguém pedir vista para o plenário presencial, tem-se julgamento e o resultado.

Publicidade

Witzel está afastado do posto máximo do estado do Rio de Janeiro desde o fim de agosto e vale por 180 dias. O pedido foi feito pela Procuradoria Geral da República, na Operação Tris In Idem, que investiga desvios e irregularidades em recursos da saúde do Rio. Procurada, a defesa do governador afastado não retornou os questionamentos da reportagem.

PROCESSO DE IMPEACHMENT

Publicidade

Nesta sexta-feira, dia 4, às 11h, será a vez do Tribunal Especial Misto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) deliberar sobre a produção de provas da defesa e da acusação, no caso que julga o processo de impeachment do político.

“O governador afastado apresentou sua defesa e agora teremos uma nova rodada com a aprovação do calendário de instrução do processo, ou seja, a sequência das testemunhas que serão ouvidas e o conjunto de outras provas que poderão ser produzidas no transcurso do processo”, afirma o deputado estadual Waldeck Carneiro, relator do processo.

Publicidade

De acordo com o parlamentar, a defesa de Witzel solicitou provas documentais suplementares, produção de provas testemunhais, provas periciais – tanto contábil quanto de engenharia -, assim como a acusação, que solicitou também provas testemunhais. Na reunião desta sexta-feira, Carneiro fará uma análise dos pedidos e fará também um parecer.

“O Tribunal Misto vai examinar, eventualmente acompanhar ou modificar, a minha decisão. É uma fase de instrução para que o Tribunal, ouvindo as testemunhas e levando em conta outras provas, possa formar o juízo mais preciso possível em relação a este processo”, detalha o parlamentar.