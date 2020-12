Policial fica ferido após perseguição seguida de tiroteio em Itaboraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 06:39

Rio - Um policial militar do 35º BPM (Itaboraí) ficou ferido por estilhaços, durante uma perseguição seguida de tiroteio em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (2). Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior.



Os PMs estavam em patrulhamento, quando foram alertados de uma situação de assalto na Avenida Vinte e Dois de Maio, na altura do bairro Outeiro das Pedras.



Os bandidos estavam em um Fiat Siena e tentaram fugir atirando contra os policiais. Eles colidiram com o carro e acabaram presos.



Com a dupla a PM apreendeu drogas, dinheiro e dois celulares. A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).