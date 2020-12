Fachada do Hospital Municipal Ferreira Machado Secom

Por O Dia

03/12/2020

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) entrará com ação judicial contra a prefeitura de Campos de Goytacazes, devido à grave situação que o Hospital Municipal Ferreira Machado enfrenta. O Conselho recebeu um ofício em que denuncia que a falta de insumos tem sido o motivo da suspensão de muitas cirurgias de emergência e de urgência na unidade. Em tempos de pandemia, há também déficit de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os médicos.



O hospital foi fiscalizado duas vezes este ano e os relatórios foram enviados ao Ministério Público para que medidas fossem tomadas. Na última semana, representantes da Delegacia do Cremerj em Campos estiveram na unidade para uma visita técnica, após o recebimento do ofício.



“Quando chegamos ao hospital, identificamos uma situação ainda pior, com falta de materiais básicos como luvas. Trata-se de um panorama complicado, que não é de hoje, e se agravou. Sem contar o aumento de casos da Covid-19 em Campos, que é outro problema crítico, ocasionando, inclusive, falta de leitos de CTI”, frisou o delegado do Cremerj em Campos, Rogério Bicalho.



Sobre o aumento de casos do novo coronavírus no estado, o presidente do Conselho, Walter Palis, lembrou que o Cremerj emitiu esta semana uma nota técnica, por meio da Comissão de Saúde Pública, às autoridades, pedindo providências para conter o avanço.



“A nota pede, entre outros pontos, que os gestores públicos sejam provedores de condições para que os médicos atuem com segurança. O objetivo é oferecer um atendimento e um tratamento de qualidade para a população e assegurar que os colegas executem adequadamente seu trabalho e se protejam de contaminações. Vamos continuar acompanhando de perto a situação de Campos, no que diz respeito à Covid-19 e ao Ferreira Machado. Esperamos com a ação judicial uma resposta mais rápida dos gestores”, complementou Palis.

Procurada pelo O Dia, a prefeitura de Campos informou que "a FMS segue atuando intensamente para garantir insumos para as unidades hospitalares e reitera que devido a alta demanda vem atuando com reposição quase que diariamente". Segundo eles, alguns itens já foram repostos e fornecedores já se comprometeram em regularizar o estoque até o final de semana.