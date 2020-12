Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio dá início, nesta quinta-feira (3), à quarta etapa da campanha de imunização de cães e gatos contra a raiva, em postos fixos e itinerantes. Escolas da Rede Municipal de Ensino de Ramos, Penha, Inhaúma, Méier, Engenho de Dentro, Irajá e adjacências vão funcionar como alguns dos postos de atendimento do programa "Se liga, bicho! Raiva é caso sério".

Nas três primeiras fases da vacinação, neste ano, 285.273 animais foram atendidos; contudo, a meta é proteger cerca de 500 mil cães e gatos com a vacina antirrábica até o fim da campanha. São mais de 80 unidades escolares localizadas na Zona Norte, atendendo à população dessas regiões para realizar a imunização de seus animais contra a raiva.O atendimento em todos os pontos ocorrerá das 9h às 17h, de acordo com as datas previstas no calendário da campanha, que pode ser visualizado no link abaixo. Mais detalhes estão na página da Vigilância Sanitária ( http://www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria/exibeconteudo?id=11763663 ).Lista de escolas municipais que funcionarão como pontos de vacinação:E.M. Jornalista Assis Chateaubriand - Rua Visconde De Santa Isabel, 272 – Vila IsabelE.M. Teotônio Vilela - Rua Manoel Falcão Alves Maranhão, S/N - MaréE.M. Dilermano Cruz – Av. Teixeira De Castro, 407 - RamosE.M. Nerval De Gouveia - Estrada Engenho Da Pedra, 528 - RamosE.M. Berlim - Praça Ramos Figueira, 20 - OlariaE.M. Brasil - Rua André Azevedo, S/N - OlariaE.M. Luiz César Sayão Garcez - Rua Paranapanema, 1055 - OlariaE.M. Joracy Camargo - Estrada José Rucas, 1465 - PenhaE.M. João Barbalho - Rua Dr Miguel Vieira Ferreira, 392 - RamosE.M. Prof Mourão Filho - Rua Aristóteles Ferreira, S/N – Complexo Do AlemãoE.M. Ariosto Espinheira - Praça Caí, S/N - PenhaE.M. João De Deus - Praça Almeida Garret, S/N - Penha CircularE.M. São Paulo - Rua Tailândia, 160 - Brás De PinaE.M. Roraima - Estrada Do Porto Velho, 50 - CordovilE.M. Brant Horta - Rua Bento Cardoso, 130 - Penha CircularE.M. João Marques Dos Reis - Praça Saicã, 57 - Penha CircularE.M. Miguel Gustavo - Estrada Do Quitundo/ Rua Minduri, 771 - Brás De PinaE.M. David Peres - Rua Pacheco Junior, S/N - Brás De PinaE.M. Jorge Gouveia - Rua Gregório De Matos, S/N - Vigario GeralE.M. República Do Líbano - Praça Elba, 1215 - Vigário GeralE.M. Herbert Moses - Rua Cristiano Machado, S/N - Jardim AméricaE.M. Andrade Neves - Rua Viana Castelo, S/N - Jardim AméricaE.M. Zélia Braune - Rua Jorge Bizet, S/N - Jardim AméricaE.M. Embaixador Barroso Hurtado - Rua General Carvalho, 702 - CordovilE.M. Francisco José Oliveira Viana – Av. Schultz Wenk, S/N - CordovilCiep Graciliano Ramos - Rua Jorge Lacerda, S/N - Jardim AméricaE.M. São Domingos - Praça Confederação Suiça, S/N – Del CastilhoE.M. Reverendo Álvaro Reis - Estrada Adhemar Bebiano, 4341 – Engenho Da RainhaE.M. Olavo Josino - De Salles Rua Guarapuava, S/N - InhaúmaE.M. Rubens Berardo – Av. Itaoca, 2326 – Complexo Do AlemãoE.M. Jose Marti - Praça Abuna, S/N - Engenho Da RainhaE.M. Barão De Macahubas - Rua Padre Januário, 220 - InhaúmaE.M. Prof Afonso Várzea – Av. Itaoca, 2086 - InhaúmaE.M. Estado Da Guanabara - Rua Lourenço Ribeiro, 31 - InhaúmaE.M. Pernambuco - Rua Conde De Azambuja, 579 - Maria Da GraçaE.M. Delfim Moreira - Praça Ubajara, 28 - JacaréE.M. Tobias Barreto - Rua Pompilho De Albuquerque, 62 - EncantadoE.M. Brigadeiro Faria Lima - Rua Violeta, S/N - Água SantaE.M. Virgílio De Melo Franco - Rua Eng Clóvis Daudt, 310 - PiedadeE.M. Augusto Frederico Schimidt Rua Mapurari, S/N – Engenho De DentroE.M. Rio Grande Do Sul - Rua Adolfo Bergamini, 201 - Engenho De DentroE.M. Maranhão – Av. João Ribeiro, 389 - PilaresE.M. João Kopke - Rua Souza Cerqueira, 63 - PiedadeE.M. Francisco Jobim - Rua Adriano, 310 - MéierE.M. Goiás - Rua Goiás, 248 - EncantadoE.M. Bolívar - Rua José Dos Reis, 466 - Engenho De DentroE.M. Professor Visitação - Rua Ferreira De Andrade, 24 - CachambiE.M. Jean Mermoz - Rua São Gabriel, 261 - CachambiE.M. Pastor Miranda Pinto - Praça Avaí, S/N - CachambiE.M. Manoel Bonfim - Rua Braque, 31 - Del CastilhoE.M. República Do Peru - Rua Arquias Cordeiro, 508 - MéierE.M. Rio De Janeiro - Rua Peçanha Da Silva, S/N - JacaréE.M. José Lins Do Rego - Rua Reginaldo Pardelha, S/N - CachambiE.M. Pareto - Rua 24 De Maio, 225 - RochaE.M. Sarmiento - Rua 24 De Maio, 941 - Engenho NovoE.M. Cláudio Ignácio De Oliveira - Estrada Coronel Vieira, S/N - IrajáE.M. Barcelona Rua Gustavo Martins, 67 - IrajáE.M. Mato Grosso - Rua Miranda E Brito, 119 - IrajáE.M. Alfredo Paula Freitas - Rua Gustavo De Andrade, 290 - IrajáE.M. Mário Paulo De Brito - Rua São Leonardo, 51 - IrajáE.M. Rosa Bettiato Zattera - Rua Santo Apiano, 247 - IrajáE.M. Irmã Zélia – Av. Min Edgard Romero, 895 - Vaz LoboE.M. Bolívia - Praça Cotegi, 211 - Vicente De CarvalhoE.M. Tarsila Do Amaral - Rua Hanibal Porto, 451 - IrajáE.M. Maestro Pixinguinha - Rua Anabês, 50 – Vila KosmosE.M. José Alpoim - Avn Pastor Martin Luther King Junior, 8173 - ColégioE.M. Sergipe - Rua Itapuã, 581 - Vicente De CarvalhoE.M. Miguel Angelo - Rua Carlos Chamberland, 187 – Penha CircularE.M. Albert Sabin - Praça Paulo Setúbal, 27 - Vila Da PenhaE.M. Grécia – Av. Brás De Pina, 1614 - Brás De PinaE.M. Professor Ary Quintella - Rua Engenheiro Moreira Lima, 54 – Penha CircularE.M. Maria Baptistina T Lott - Rua Ponta Porã, 479 – Vista AlegreE.M. Nuno Alvares Pereira - Rua Beira Alta, S/N - IrajáE.M. Gaspar Viana - Rua Heron Domingues, 122 - IrajáE.M. Olímpia Do Couto - Rua Canudos, S/N - IrajáCIEP Estadual Mário Tamborindeguy - Estrada Pedro Borges De Freitas, S/N IrajáE.M. Velinda M Da Fonseca - Rua Marupiara, 105 - Rocha MirandaE.M. Olegário Mariano - Praça Das Esmeraldas, 65 – Rocha MirandaE.M. Professor Alfredo Russel - Rua Aristóteles, 485 – Rocha MirandaE.M. Aspirante Carlos Alfredo - Rua Ibiá, 105 - TuriaçuE.M. Osvaldo Aranha - Praça Carlos Toledo, 29 – Rocha MirandaE.M. Luiz De Camões - Estrada Barro Vermelho, 1446 – Rocha Miranda