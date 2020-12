Por O Dia

Publicado 04/12/2020 00:00

Para compensar o período em que as atividades tiveram que ser suspensas em razão da pandemia, o Detran.RJ realiza mais um mutirão, amanhã, com ênfase na renovação da carteira de motorista. Serão dez mil vagas para os serviços de habilitação, distribuídas em 83 postos de todas as regiões do estado, inclusive a Zona Oeste da cidade. O atendimento será das 10h às 17h, com agendamento prévio para evitar aglomerações.

Entre os serviços disponíveis estão renovação da carteira de motorista, primeira e segunda vias de CNH, adição e mudança de categoria, troca da permissão pela definitiva e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.

O presidente do Detran, Adolfo Konder, ressaltou que, apesar da grande quantidade de vagas geradas diariamente, o órgão ainda não pode disponibilizar o mesmo número de vagas ofertadas antes da pandemia.

"O departamento oferece milhares de vagas diárias, mas, para evitar aglomerações e manter o distanciamento adequado, ainda não podemos usar a capacidade total de atendimento nos postos. Por isso, para reduzir a demanda represada, estamos realizando mutirões em todas as regiões do estado, sempre nos fins de semana. Como vários prazos foram prorrogados, procure o órgão apenas em caso de extrema necessidade, já que a pandemia ainda é uma realidade", reiterou.

Os serviços poderão ser agendados pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.