Por O Dia

Publicado 04/12/2020 00:00

Em tempos de pandemia, o comportamento das crianças foi duramente atingido. E os pais muitas vezes não sabem como lidar com as situações do cotidiano nesse período. Observando este aspecto em pacientes, a psicóloga Katiucha Trajano pensou em dar um suporte aos pais concebendo a Oficina de Emoções. Colega de profissão, Claudia Montarroyos também entrou no projeto e, juntas, definiram o primeiro encontro destinado a crianças de 5 a 10 anos, no dia 12.

O objetivo principal é despertar nos pequenos o domínio de suas próprias emoções e desenvolver neles a capacidade de compreender, expressar e regular essas emoções durante as situações do dia a dia. "Vamos trabalhar de forma divertida e lúdica as emoções primárias como alegria, tristeza, medo e raiva. A ideia é que com este suporte para que crianças saibam lidar melhor as situações no dia a dia", explica Katiucha.

A oficina será dividida em dois horários: das 9h às 11h30 (para as crianças de 5 a 7 anos) e 13h30 às 16h (de 8 a 10 anos). "Estamos vivendo um momento em que cada vez mais é necessário ter atenção com a saúde emocional das crianças. E saber lidar com isso alivia a tensão da família", conclui Claudia, ressaltando que a equipe estará atenta a todos os protocolos de segurança para o Covid-19.

A oficina vai será no Salutaris Espaço Terapêutico (Estrada dos Bandeirantes 1.430, sala 204, na Taquara. Os interessados em participar pagam R$ 100 e têm até segunda-feira para se inscrever. Estão incluídos materiais, certificado, lanche e relatório de observação para os pais. Mais informações pelo site oficinadasemocoespsi@gmail.com ou através do WhatsApp 98974-4103.