Cartaz Portal dos Procurados Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 18:11

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Liliane de Oliveira Sales, Raiana de Almeida Andrade, de 31 anos, Uerlin de Oliveira Pereira, de 41 anos, e Wallace Luís dos Santos, 42. Eles são suspeitos de integrar o grupo paramilitar do miliciano Wellington da Silva Braga, o "Ecko", e expulsar moradores de um conjunto habitacional no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Todos são considerados foragidos.

Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que, após tomar a 'administração' do local, o grupo paramilitar expulsou alguns moradores, tomando para si os apartamentos vazios. No mês de outubro, com medo de represálias, vítimas relataram a situação na 14ª DP (Leblon), mais de 50 quilômetros de Santa Cruz.



No dia 17 de outubro, Uerlin e Diana foram presos por expulsar as famílias e revender o imóvel por preços que variavam entre R$ 20 mil e R$ 25 mil, tudo sob ordens do miliciano Ecko. No entanto, a dupla passou menos de um mês na cadeira e foram soltos. Segundo relatos dos moradores, eles voltaram ao condomínio e seguem ameaçando os donos dos imóveis. Em um caderno apreendido pela polícia, havia anotações de pelo menos 10 famílias expulsas de casa.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos quatro milicianos procurados, que ainda se encontra em liberdade, pedimos que denuncie anonimamente pelos seguintes canais abaixo:



. Whatzapp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. Facebook: https://www.facebook.com/procuradosrj/

. Telefone do Disque-Denúncia: (21) 2253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. https://twitter.com/PProcurados



Todas as informações sobre o caso serão encaminhadas para DRACO que está encarregada do caso e do inquérito criminal.