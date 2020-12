Praia do Rio de Janeiro em meio à pandemia Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 19:52

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta quinta-feira, 365.185 casos confirmados e 22.891 óbitos por coronavírus no estado. De acordo com a pasta, 127 mortes foram confirmadas nas últimas 24h. Há ainda 366 óbitos em investigação e 2.330 foram descartados. Entre os casos confirmados, 333.327 pacientes se recuperaram da doença.

Nesta quinta-feira, o governador em exercício Cláudio Castro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, assinaram a escritura para instalação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade . O local receberá a maior fábrica de vacinas da América Latina e irá quadruplicar a capacidade de produção anual de frascos e biofármacos da Fiocruz.

Ao ser perguntado sobre a vacinação contra a covid-19 no Rio, Cláudio Castro disse que está caminhando para que seja o mais rápido possível, mas que ainda é cedo para falar sobre datas. "Estamos todos os dias cobrando essa questão da vacina. Minha vontade é de que no mesmo dia que comece em São Paulo, comece aqui também. Se São Paulo tiver que comprar algumas (vacinas) extra, eu vou querer comprar para cá. Quando estiver disponível lá, terá que estar disponível aqui", finalizou.

Sobre os leitos

Para atender pacientes do coronavírus, Castro afirmou que a fila de espera não é tão grande quanto parece. "Nós temos equipamentos médicos sobrando hoje por causa do fechamento de alguns hospitais de campanha. A fila (para os leitos) não é tão grande quanto parece. Só hoje abrimos 84 e mais outros serão abertos".

Ainda nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde, durante uma audiência virtual da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), anunciou que novos 1053 leitos de UTI e 126 leitos com suporte ventilatório espalhados nas nove regiões de saúde do estado serão abertos . A resolução será publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial.

Os casos confirmados de covid estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 142.231



Niterói - 18.775



São Gonçalo - 16.567



Duque de Caxias - 11.976



Belford Roxo - 11.567



Macaé - 11.242



Campos dos Goytacazes - 9.977



Teresópolis - 9.932



Volta Redonda - 9.089



Nova Iguaçu - 8.808



Angra dos Reis - 7.095



Itaboraí - 5.201



Magé - 5.166



Nova Friburgo - 4.897



Maricá - 4.561



Barra Mansa - 4.557



São João de Meriti - 4.452



Três Rios - 3.940



Itaperuna - 3.696



Resende - 3.635



Cabo Frio - 3.547



Petrópolis - 3.365



Itaguaí - 3.035



Queimados - 2.876



Rio das Ostras - 2.716



Guapimirim - 2.622



Rio Bonito - 2.438



Mesquita - 1.996



Araruama - 1.989



Nilópolis - 1.875



São João da Barra - 1.616



São Pedro da Aldeia - 1.547



Barra do Piraí - 1.465



Mangaratiba - 1.434



Casimiro de Abreu - 1.384



Saquarema - 1.362



Paraíba do Sul - 1.355



Santo Antônio de Pádua - 1.352



Tanguá - 1.129



Iguaba Grande - 1.117



Piraí - 1.069



Paraty - 1.057



Vassouras - 1.056



Paracambi - 1.034



Seropédica - 1.030



Varre-Sai - 1.025



Porciúncula - 994



Conceição de Macabu - 985



Bom Jesus do Itabapoana - 946



Valença - 913



Cachoeiras de Macacu - 856



Sapucaia - 800



Natividade - 739



São Francisco de Itabapoana - 730



Pinheiral - 725



Quissamã - 722



São José do Vale do Rio Preto - 660



Miracema - 657



Japeri - 648



Armação dos Búzios - 642



Carapebus - 616



Itaocara - 577



Porto Real - 559



Cantagalo - 543



Cordeiro - 521



Cardoso Moreira - 514



Itatiaia - 479



Silva Jardim - 448



Rio Claro - 396



Miguel Pereira - 381



Mendes - 375



Laje do Muriaé - 375



Italva - 369



Carmo - 367



Engenheiro Paulo de Frontin - 341



São Fidélis - 311



Paty do Alferes - 308



Areal - 298



Arraial do Cabo - 279



Bom Jardim - 268



Sumidouro - 262



Cambuci - 262



Aperibé - 220



Quatis - 207



Comendador Levy Gasparian - 175



Macuco - 171



São José de Ubá - 169



Santa Maria Madalena - 164



São Sebastião do Alto - 127



Trajano de Moraes - 116



Duas Barras - 85



Rio das Flores – 30

As 22.891 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 13.465



São Gonçalo - 863



Duque de Caxias - 851



Nova Iguaçu - 757



Niterói - 599



São João de Meriti - 532



Campos dos Goytacazes - 476



Belford Roxo - 354



Petrópolis - 292



Magé - 276



Itaboraí - 258



Volta Redonda - 257



Nilópolis - 238



Angra dos Reis - 226



Teresópolis - 215



Mesquita - 208



Macaé - 197



Barra Mansa - 189



Cabo Frio - 188



Nova Friburgo - 179



Maricá - 161



Itaguaí - 149



Resende - 137



Rio das Ostras - 98



Saquarema - 93



Itaperuna - 89



Araruama - 84



Queimados - 83



Três Rios - 80



Guapimirim - 80



Seropédica - 78



Barra do Piraí - 69



Rio Bonito - 69



São Pedro da Aldeia - 65



Tanguá - 47



Mangaratiba - 46



Japeri - 46



Cachoeiras de Macacu - 40



Iguaba Grande - 40



Paracambi - 39



Casimiro de Abreu - 35



Paraty - 34



São Fidélis - 33



Porciúncula - 33



Itaocara - 33



Sapucaia - 32



Vassouras - 28



Valença - 26



Paraíba do Sul - 25



Santo Antônio de Pádua - 24



Quissamã - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Bom Jesus do Itabapoana - 23



São José do Vale do Rio Preto - 19



Armação dos Búzios - 18



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Piraí - 15



Conceição de Macabu - 15



Sumidouro - 14



Itatiaia - 13



Italva - 12



São João da Barra - 12



Silva Jardim - 9



Areal - 9



Cambuci - 7



Aperibé - 7



Paty do Alferes - 6



Arraial do Cabo - 6



Natividade - 6



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 5



Miracema - 5



São Sebastião do Alto - 5



Carmo - 4



Carapebus - 4



São José de Ubá - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Rio das Flores - 4



Cardoso Moreira - 4



Macuco - 3



Cantagalo - 3



Mendes - 3



Duas Barras - 3



Quatis - 3



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro – 2