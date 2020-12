Rio volta ao estágio de normalidade após chuvas desta segunda-feira Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 22:00

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou, na noite desta quinta-feira, que a cidade segue em Estágio de Mobilização às 21h20 por causa da possibilidade de chuva moderada a forte nas próximas 3 horas. O município entrou neste estágio nesta quarta, por causa do aumento de casos da covid-19. As chuvas podem ser moderadas a fortes em diversos pontos da cidade, com raios e rajadas de vento.

Com a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano nesta sexta-feira (3), a previsão é de tempo instável para os próximos dias – com destaque para domingo (6) e segunda-feira (7), que deverá ter grande volume de chuva.



Nesta sexta-feira (4), a aproximação e passagem da frente fria poderá provocar chuva fraca a moderada, isolada, a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média, cerca de 5mm para este dia.



No sábado (5), a frente fria estará quase parada no oceano. A previsão é de que ela continue provocando chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova cerca de 10mm.



Já no domingo (6), o tempo instável vai permanecer e a previsão é de chuva moderada a forte, em pontos isolados, a partir da tarde. Com base nos cálculos de hoje, os modelos numéricos estimam que chova, em média, cerca de 30mm para todo este dia.



Na segunda-feira (7), o transporte de umidade do oceano para o continente poderá provocar chuva fraca a moderada ao longo de toda a segunda. A previsão é que chova 60mm neste dia. No entanto, vale ressaltar que os dados divulgados podem sofrer alterações ao longo dos próximos dias.



No caso da pandemia do coronavírus, a mudança de estágio significa que os cidadãos devem continuar a seguir as orientações dos especialistas e as regras de ouro da Prefeitura do Rio, como usar máscaras, evitar aglomerações e higienizar bem as mãos.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.