Deputado Bruno Dauaire (PSC) assume a pasta de Desenvolvimento Social do governo Castro Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 04/12/2020 13:01 | Atualizado 04/12/2020 16:53

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, nomeou, nesta sexta-feira, mais um deputado da Alerj para o seu secretariado: Bruno Dauaire (PSC) passa a ser secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A nomeação reforça a aproximação de Castro com o Legislativo : ele já tem Thiago Pampolha (PDT) na pasta de Meio Ambiente, Gustavo Tutuca (MDB) no Turismo, e Dr Serginho (Republicanos) na Ciência e Tecnologia.

O governador interino tem articulado pela aprovação de projetos que ainda serão enviados à Assembleia. Entre eles, a reforma administrativa no Estado do Rio, com fusão e extinção de fundações e estatais.

Do mesmo partido que Cláudio Castro, Dauaire - que está no segundo mandato - já atuava na Alerj pela aprovação de propostas do Executivo. Segundo o governador interino, "não serão poucos os desafios do novo secretário".

"Principalmente neste momento de pandemia em que as pessoas mais carentes precisam de mais atenção do Poder Público. O Estado tem obrigação de ter um olhar diferente para os que mais precisam. E tenho certeza de que o novo secretário tem a sensibilidade necessária para fazer um belo trabalho. Aproveito para agradecer todo o trabalho realizado pela Cristiane Lamarão à frente da secretaria", declarou Castro.