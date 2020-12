O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou mais quatro nomes, nesta sexta-feira (4), que vão comandar secretarias municipais e outras áreas de seu futuro governo. Aline Cavalcante / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 04/12/2020 14:40 | Atualizado 04/12/2020 17:10

Rio - Já de olho nos desafios que terão em 2021, os nomes escolhidos para atuarem nas secretarias municipais do Rio no governo de Eduardo Paes (DEM) já estão pensando em propostas, fazendo reuniões e analisando a situação de suas respectivas áreas de atuação.



Renan Ferreirinha ressaltou sua atuação na área da Educação como deputado estadual e afirmou que esta sempre foi uma pauta de prioridade em seu mandato.



"Tenho um grande desafios pela frente. Vou promover a valorização dos professores, eu sou filho de professora, minha mãe é professora da rede municipal de São Gonçalo, e sobrinho de professores e sei como funciona a realidade da sala de aula. Temos aí uma rede com 650 mil alunos e cerca de 40 mil professores. A rede vai ser ouvida, tanto os profissionais, quanto os pais e alunos"



Ferreirinha falou ainda dos obstáculos a serem enfrentados no cenário da pandemia. E disse que este é o momento de diagnóstico e de pensar em como garantir a volta segura às salas de aula.



"Estou em contato com Daniel Soranz (futuro secretário de Saúde) para entender como poderemos retomar as aulas. Precisamos pensar na segurança, alimentação, na saúde mental e nos aspectos sanitários. Estamos pensando em ações concretas como a criação de um conselho que possa nos assessorar para entender como poderemos retomar as aulas presenciais".



A questão da desigualdade entre ensino público e privado também foi abordada pelo futuro secretário de Educação.



"Esta é uma realidade que já existia e a pandemia agravou isso. Imagina quantas crianças e jovens temos na nossa cidade que não tem uma realidade que permite ter um ensino remoto de qualidade. Por isso defendo o foco em reforço escolar porque precisamos corrigir um déficit de aprendizagem. É muito importante nesse momento a gente recuperar tudo o que foi perdido, até porque o grande desafio no ano que vem será fazer dois anos em um".



Na próxima semana Ferreirinha se reunirá com o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt.



Uma das áreas que Paes teve problemas em seu governo, a Secretaria de Obras, que inclusive teve ex-secretário Alexandre Pinto condenado pelo crime de corrupção passiva, por receber propina durante a construção do BRT, a ordem e trabalhar com transparência.



"O prefeito me deu como umas das primeiras missões terminar a TransBrasil. Recuperar a malha do BRT, as Clínicas da Família e escolas que estão degradadas, das quais já temos a lista, também estão na lista de prioridades. O prefeito me pediu também para trabalhar com Calero (da Secretaria de Governo e Integridade Pública) e me recomendou trabalhar com integridade e transparência", revelou Kátia Souza, escolhida para a Secretaria de Infraestrutura.



Kátia anunciou ainda que 20 Clínicas da Família sofrerão modificações para se transformarem em clínicas especializas.



Na subprefeitura da Barra da Tijuca, a prioridade de Raphael Lima será reorganizar a região. "Num primeiro momento vamos tentar fazer com todos os serviços essenciais do cotidiano voltem a funcionar de forma eficiente".



O chefe do Centro de Operações do Rio, Bruno Ramos, afirmou que vai investir em tecnologia. "O primeiro passo é ajeitar a casa e nos preparar para grandes eventos. Vou começar a transição e o réveillon já vai ser o primeiro desafio. Vamos tomar pé da situação para depois começar a trabalhar e avançar em tecnologia".