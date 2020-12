Ação aconteceu nas zonas Norte, Oeste e Sul Divulgação Seop / Prefeitura Rio

Publicado 04/12/2020 16:42

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizou, ao longo desta semana, oito ações especiais de ordenamento urbano em diferentes bairros das zonas Sul, Norte, Oeste e Centro da cidade. Com a participação de diversos órgãos municipais e estaduais, os trabalhos resultaram na abordagem de mais de 40 pessoas em situação de rua, com sete acolhimentos, e fiscalização de pelo menos 114 ambulantes e nove estabelecimentos comerciais.



De segunda (30), até esta sexta-feira (4), a força-tarefa percorreu áreas da Ilha do Governador, Olaria, Tijuca, Barra da Tijuca, Taquara, Bairro de Fátima, Centro e Urca. Durante as operações conjuntas, foram aplicadas 46 multas (11 para vans e kombis do transporte complementar), com 13 veículos removidos por estacionamento irregular; recolhidas cerca de seis toneladas de resíduos sólidos; e desfeitas quatro ligações clandestinas de energia elétrica. As instalações de dois hidrômetros violados também foram refeitas.



De acordo com a prefeitura, entre os ambulantes fiscalizados, pelo menos 42 não possuíam autorização e foram orientados a deixar os locais. Dois trailers também foram notificados a desocupar o espaço público. Com os ambulantes, foram apreendidos 222 itens em situação irregular, incluindo 115 quentinhas, bebidas, isopores, tendas, mesas e cadeiras.