Motorista entra na contramão em viaduto na Praia de Botafogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 17:18 | Atualizado 04/12/2020 17:30

Rio - Um carro invadiu a contramão do viaduto que liga a Avenida Pasteur à Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio, no início da semana. Imagens divulgadas pela página Meu Leme Rio de Janeiro mostram o veículo indo em direção contrária aos outros carros na via. Confira!

De acordo com a CET-Rio, a avenida que dá acesso ao viaduto é de mão inglesa e existe sinalização. Provavelmente o motorista ignorou ou não prestou atenção suficiente à sinalização, que foi reforçada neste semestre. Não houve registro de colisão ou feridos.