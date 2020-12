Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), do Centro, capturaram um homem com mandado de prisão em aberto por condução de veículo sob a influência de álcool Divulgação

04/12/2020

Rio – Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), do Centro, capturaram um homem, no Leblon, nesta sexta-feira, com mandado de prisão em aberto por conduzir veículo sob a influência de álcool.

De acordo com a Polícia Civil, Antônio Carlos Bezerra de Mendonça Júnior tem e 43 anos e, em 2016, foi flagrado em uma ação da Lei Seca, sob a influência de álcool, que resultou na condenação com pena de sete meses no regime semi-aberto.