Publicado 04/12/2020 18:20

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol), por meio da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), e polícias civis de 26 estados do país e do Distrito Federal desencadearam, nesta sexta-feira, mais uma etapa da Operação Vetus. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra acusados de violência contra idosos em todo o território nacional. De acordo com agentes, duas pessoas foram presas. Os policiais também cumpriram dois mandados de busca e apreensão, 33 denúncias foram apuradas, 34 visitas e diligências foram feitas, um inquérito foi instaurado e 33 vítimas foram atendidas.

Ainda segundo a Polícia Civil, as ações começaram no dia 1 de outubro, quando é comemorado o Dia do Idoso. Desde lá 35 pessoas foram presas, 1.656 denúncias foram apuradas, 3.817 diligências foram feitas, 1.567 vítimas foram atendidas, 213 inquéritos foram instaurados, foram lavrados 634 termos circunstanciados, 97 medidas protetivas foram cumpridas e 27 mandados de busca e apreensão foram expedidos.

As investigações foram baseadas em um levantamento realizado pela Coordenadoria de Comunicação e Operações Policiais (CECOPOL), que apurou 2.493 denúncias do Disque 100 de agressões praticadas contra pessoas da terceira idade, no período de abril a junho deste ano, ocasião em que foi constatado aumento significativo de ocorrências neste período da pandemia.