Publicado 04/12/2020 22:02 | Atualizado 04/12/2020 22:11

Rio - Começou nesta sexta-feira a testagem em massa para a covid-19 no Rio de Janeiro . Inicialmente, foram montados três pontos em duas cidades do estado: Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que realizou 164 exames de RT-PCR, UPA do Colubandê, em São Gonçalo, que realizou 190 testes, e no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, que fez cinco testagens. De acordo com as primeiras informações, o movimento foi abaixo do esperado por causa de problemas técnicos em app de agendamento.