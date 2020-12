Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Luciano Belford / Arquivo

Por O Dia

Rio – Um homem de 33 anos foi baleado, na manhã deste sábado (5), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A Polícia Civil tenta apurar as circunstâncias do crime.



O caso foi registrado na Avenida Martins Ferreira, no bairro São Miguel. Bombeiros foram acionados e socorreram a vítima para o Hospital Estadual Alberto Torres.



O paciente foi direcionado para o Centro de Trauma e será submetido a uma cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde.