Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida em acidente na BR-101 Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 11:32 | Atualizado 05/12/2020 12:20

Rio – Um grave acidente de carro na BR-101, na altura de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, deixou duas pessoas mortas e uma terceira ferida, na manhã deste sábado (5). Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, por volta de 5h30 o motorista do veículo perdeu a direção e saiu da pista, caindo em uma área de mato. O nome das vítimas fatais não foi divulgado.



Paramédicos da Arteris Fluminense socorreram o ferido e o levaram para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Denílson Reis dos Santos, 40 anos, sofreu múltiplos ferimentos e foi atendido no Centro Trauma do hospital. Seu estado de saúde é considerado estável.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 6h e esteve no local. A rodovia não precisou ser fechada.