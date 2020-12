Material apreendido com jovem que tentava embarcar rumo ao Espírito Santo Divulgação

Publicado 05/12/2020

Rio - Policiais federais prenderam em flagrante, na manhã deste sábado, uma mulher de 23 anos que tentava embarcar para o Espírito Santo, na Rodoviário do Rio, por suspeita de tráfico. Em sua bagagem de mão ela carregava 25 frascos de lança-perfume e 13 pastilhas de ecstasy. O nome dela não foi divulgado.



A Delegacia de Repressão às Drogas (DRE/RJ) recebeu denúncia anônima sobre um transporte interestadual das drogas via rodoviária. Após buscas no local, os policiais identificaram uma mulher em atitude suspeita, demonstrando bastante nervosismo enquanto aguardava seu embarque à cidade de Vitória, capital capixaba.



Ao abordar a mulher, os agentes encontraram as drogas que, segundo os policiais, abasteceriam festas rave no Espírito Santo.



As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Superintendência da PF no Rio, juntamente com a presa que foi indiciada por tráfico de drogas e conduzida ao sistema prisional feminino.