Adolescente de 16 anos é morto depois de ser esfaqueado pela namorada de 17 Reprodução TV Rio Sul

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 14:18 | Atualizado 05/12/2020 14:54

Resende – Uma briga entre membros da mesma família terminou em tragédia, na noite desta sexta-feira (4), em Resende, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Um adolescente de 16 anos morreu, após ter sido esfaqueado pela namorada, de 17 anos, segundo a polícia.



De acordo com a PM, policiais do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência na Rua Altamiro O'Reilly, no bairro Alvorada. No local, foram informados sobre uma suposta briga entre o casal. Segundo relatos, a adolescente teria esfaqueado o rapaz após ser agredida por ele.



João Vitor Nogueira foi socorrido por familiares e levado para o Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.



A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende). Segundo a Polícia Civil, a jovem foi indiciada por homicídio e vai responder pelo crime em liberdade.