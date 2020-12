Avenida Mem de Sá Reprodução / GoogleMaps

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 14:50 | Atualizado 05/12/2020 15:00

Rio - Dois homens não identificados ficaram feridos após uma briga na Avenida Mem de Sá, na Lapa, Região Central do Rio, na manhã deste sábado. Segundo moradores, ambos, estavam circulando pela via com um taco de madeira na mão, aparentemente alterados. No entanto, não há informações sobre as circunstâncias da briga.



De acordo com a Polícia Militar, homens do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar a ocorrência na região. No local, duas pessoas foram encontradas no chão, com ferimentos pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou os feridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.